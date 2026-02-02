Manisa'da istinat duvarı okulun bahçesine çöktü
Manisa'nın Selendi ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle bir okulun istinat duvarı yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre gece saatlerinden bu yana süren sağanak yağış sonrası toprağın ağırlığına dayanamayan okulun 8 metrelik istinat duvarı sabah 10.00 sıralarında okulun bahçe kısmına doğru yıkıldı.
Öğrenciler derste olduğu sırada meydana gelen olay sonrası haber verilmesi üzerine bölgeye bölgeye Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Selendi Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Duvarın yıkıldığı sırada 160 öğrencinin bulunduğu okulda öğrencilerin derste olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken olayda yaralanan olmadı.