Manisa'da orman yangını çıktı
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi mevkiinde saat 15.21 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
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İhbardan sadece 4 dakika sonra yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 2 yer ekibi tarafından müdahale edilmeye başlandı.
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Yangına müdahale devam ederken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de orman ekiplerine destek oluyor.
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