Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde devam ediyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Aşağıkayapınar Mahallesi'nde dün saat 16.25 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. . İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 13 su tankeri ve 5 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 15 itfaiye aracı sevk edildi.