Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde devam ediyor
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale 2’nci günde de sürüyor.
Kaynak: DHA
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Aşağıkayapınar Mahallesi'nde dün saat 16.25 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. . İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 13 su tankeri ve 5 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 15 itfaiye aracı sevk edildi.
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Yangına ilk müdahale saat 16.32’de yapıldı. Havanın kararmasıyla, uçak ve helikopterler çalışmaya ara verdi. Alevlere gece boyunca sadece karadan müdahale edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları 2’nci günde de sürüyor.
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