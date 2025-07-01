Manisa'daki yangının sebebi şoke etti: Bir kene için 120 dönümlük ormanı yaktı!

120 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında ilk belirlemelere toplam 120 dönüm tarım arazisi ve orman zarar gördü. Diğer yandan jandarma, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Tarım arazisinin bitişiğinde yer alan bağ evinde oturan Ö.T.'nin yangına neden olduğu tespit edildi.