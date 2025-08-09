Manyas Gölü'nde tedirgin eden olay!

Balıkların ölüm nedeninin analizlerin ardından tespit edileceğini söyleyen Kızıksa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aytaç Gökkermeyan, "Balıkçı arkadaşımızın ihbarı üzerine geldiğimizde şok olduk. Kıyı boyunca her yer ölü balıklarla doluydu. Bu gölden 500 kişi ekmek yiyor. Bölgemizde çok fazla çeltik ekim alanı ve Bandırma'da çok sayıda fabrika var. Balık ölümlerinin çeltik ilaçları veya fabrika atıklarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Ancak kesin neden analiz sonrası belli olacak. 1 günde göldeki balık popülasyonu yok oldu" dedi.