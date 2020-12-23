Maradona tablolarının içinden kokain çıktı

TABLOLARIN ARKASINA YERLEŞTİRİLMİŞ

Taramanın ardından dedektör köpeklerin de kontrol ettiği tablolarda yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede tabloların arkaları açıldı ve bu bölümlere özel plakalar halinde uyuşturucu yerleştirildiği anlaşıldı