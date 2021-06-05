Maraz Ali de kervana katıldı: İşte köy hayatı yaşayan ünlüler
Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Mehmet Akif Alakurt, Antalya’da bir köyde ortaya çıktı. İşte köy hayatı yaşayan ünlüler...
6 AY ÖNCE TAŞINDI
Ünlü şarkıcı Özlem Tekin gibi oyuncu Mehmet Akif Alakurt da kariyerine nokta koyup şehri terk etti, köy yaşamına geçiş yaptı.
Alakurt, Kaş’a bağlı bir köyde 3 dönümlük arazi alıp buraya ev yaptırdı. Oyuncu, hatırı sayılır bir bütçeyle inşa ettirdiği eve yaklaşık 6 ay önce iki kurt köpeğiyle birlikte yerleşti.
KÖYLÜLERLE KONUŞMUYOR
Köy halkı Mehmet Akif Alakurt’un kimseyle konuşmadığını, karşılaştığı kişilere selam dahi vermediğini söylüyor. Oyuncu, gününün büyük bölümünü bağ bahçe işleriyle ilgilenerek geçiriyor. (Umut ÜNVER)
İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...
Bir dönemin asi rock’çısı Özlem Tekin, uzun süredir Muğla’da köy hayatı yaşıyor. Önce Bodrum’a yerleşen Tekin, 2018’de Milas’tan 30 dönüm arazi satın aldı, üzerine küçük bir ev yaptırdı. Eski şarkıcı şimdi çiftliğinde hayvanlarıyla birlikte şehrin kaosundan uzak bir yaşam sürüyor.