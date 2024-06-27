Mardin alev alev: 5 ilçede yangın çıktı

Derik ilçesinde de TOKİ konutları ile kırsal Ballı, Koçyiğit, Dumanlı, Kayacık ve Kuşçu mahallelerinde de bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlar için itfaiyenin yanı sıra TOMA’lar da sevk edildi. Ballı Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yaklaşan yangında bir ahır yanarken, Mardin ve Mazıdağı’ndan takviye olarak ekiplerin sevk edildiği yangına müdahale devam ediyor.