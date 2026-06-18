Mardin arazi kavgası silahlı çatışmaya döndü! 5 kişinin yaralandığı çatışma anı kamerada!

Ortaya çıkan görüntülerde, birbirini takip eden iki hafif ticari araç ve bir otomobilin yol kenarında durduğu; araçlardan inen şahısların birbirlerine doğrudan silahlarla ateş açtığı, ardından tekme ve tokatlarla arbede yaşandığı görülüyor. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ise panikle hızla bölgeden uzaklaştığı anlar kayıtlara yansıdı.