Mardin arazi kavgası silahlı çatışmaya döndü! 5 kişinin yaralandığı çatışma anı kamerada!
Mardin'in Derik ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan çatışmanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Mardin'in Derik ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba iki aile arasında meydana gelen silahlı çatışmanın yankıları ve adli süreci devam ediyor.
15 Haziran'da kırsal Tepebağ Mahallesi'nde yaşanan ve 5 kişinin tabancayla yaralandığı şiddet olayına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Ortaya çıkan görüntülerde, birbirini takip eden iki hafif ticari araç ve bir otomobilin yol kenarında durduğu; araçlardan inen şahısların birbirlerine doğrudan silahlarla ateş açtığı, ardından tekme ve tokatlarla arbede yaşandığı görülüyor. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ise panikle hızla bölgeden uzaklaştığı anlar kayıtlara yansıdı.
Çıkan olaylarda tabancalardan ateşlenen kurşunların isabet ettiği Ş.K. (37), R.K. (60), B.D. (23), M.D. (27) ve Z.D. (48) yaralandı.