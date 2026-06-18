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  4. Eli silahlı şehir eşkıyaları Sokak ortasında güpegündüz çatıştı! Çok sayıda yaralı var!

Mardin arazi kavgası silahlı çatışmaya döndü! 5 kişinin yaralandığı çatışma anı kamerada!

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan çatışmanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak: DHA / İHA
Mardin arazi kavgası silahlı çatışmaya döndü! 5 kişinin yaralandığı çatışma anı kamerada! - Resim: 1

Mardin'in Derik ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba iki aile arasında meydana gelen silahlı çatışmanın yankıları ve adli süreci devam ediyor. 

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Mardin arazi kavgası silahlı çatışmaya döndü! 5 kişinin yaralandığı çatışma anı kamerada! - Resim: 2

15 Haziran'da kırsal Tepebağ Mahallesi'nde yaşanan ve 5 kişinin tabancayla yaralandığı şiddet olayına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Mardin arazi kavgası silahlı çatışmaya döndü! 5 kişinin yaralandığı çatışma anı kamerada! - Resim: 3

Ortaya çıkan görüntülerde, birbirini takip eden iki hafif ticari araç ve bir otomobilin yol kenarında durduğu; araçlardan inen şahısların birbirlerine doğrudan silahlarla ateş açtığı, ardından tekme ve tokatlarla arbede yaşandığı görülüyor. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ise panikle hızla bölgeden uzaklaştığı anlar kayıtlara yansıdı.

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Mardin arazi kavgası silahlı çatışmaya döndü! 5 kişinin yaralandığı çatışma anı kamerada! - Resim: 4

Çıkan olaylarda tabancalardan ateşlenen kurşunların isabet ettiği Ş.K. (37), R.K. (60), B.D. (23), M.D. (27) ve Z.D. (48) yaralandı.

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