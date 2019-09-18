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  3. 18 Eylül 2019 16:05

Mardin Derik'te kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu

Farklı medeniyetlerin izlerini bünyesine bandıran Mardin'in Derik ilçesinin Göktaş Mahallesi'ndeki kaçak kazıda MS 6'ncı yüzyıla ait olduğu belirtilen mozaik bulundu. .

Mardin Derik'te kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu

İlçe merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Göktaş Mahallesi kırsalında define için kaçak kazı yapıldığını görenler durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, üzerinde çeşitli figürlerin yer aldığı mozaik tespit edildi. Mozaik, ekiplerin yaptığı işlemlerin ardından Mardin Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı.

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Mardin Derik'te kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu

Jandarma ekiplerinin zanlıların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. İl Kültür Turizm Müdürlüğünce söz konu alanda kazı yapılması için başvuruda bulunuldu. Uzman ekiplerin yürüteceği kazı ile alanın turizme kazandırılması hedefleniyor.

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Mardin Derik'te kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu

"TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ" Göktaş Mahallesi Muhtarı Barış Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaçak kazı yapılırken mozaik ortaya çıktığını belirterek Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen mozaik bulunmasının mahalle sakinlerini heyecanlandırdığını söyledi.

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Mardin Derik'te kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu

"Mozaik gün yüzüne çıkınca güzel şeyler ortaya çıkacak. Buranın binlerce yıl öncesine ait yerleşim alanı olduğunu düşünüyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz." diyen Yaşar, çalışmaları heyecanla beklediklerini aktardı.

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