Mardin'de dolu ve sağanak hayatı felç etti
Mardin'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatını olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, araç ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: DHA
Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar yürümekte güçlük çekti.
1 / 8
13 Mart Mahallesi'nde ise bazı yayalar, karşıya geçmek için yola tahta koyarak üzerinden geçti.
2 / 8
O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı vatandaşların da kucağına aldıkları çocuklarıyla yolun karşısına geçtiği görüldü.
3 / 8
MİDYAT’TA DOLU ETKİLİ OLDU
Midyat ilçesinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
4 / 8