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  4. Mardin'de ele geçirildi! Her biri bin yıllık...

Mardin'de ele geçirildi! Her biri bin yıllık...

Mardin'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda el yazması, altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi.

Bin yıllık Tevratlar, Mardin'de ortaya çıktı.

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Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik sıkı takipteydi.

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Kente yasa dışı yollarla servet değerinde kitaplar getirildiği bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

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Altın işlemeli ve el yazması 5 Tevrat ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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