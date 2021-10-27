Mardin'de ele geçirildi! Her biri bin yıllık...
Mardin'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda el yazması, altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi.
Bin yıllık Tevratlar, Mardin'de ortaya çıktı.
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Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik sıkı takipteydi.
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Kente yasa dışı yollarla servet değerinde kitaplar getirildiği bilgisi üzerine operasyon yapıldı.
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Altın işlemeli ve el yazması 5 Tevrat ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
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