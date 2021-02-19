Mardin'de korona tedbirleri sonrası vaka sayısı azalıyor
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Mardin, vaka sayısının nüfusa oranla en çok düştüğü ilk 5 il arasında yer aldı.
Sağlık Bakanlığı'nın il bazında açıkladığı haftalık tabloda Mardin, her 100 bin kişide 38,20 kişiyle nüfusa oranla vaka sayısı en çok düşen ilk 5 il arasında yer aldı.
Aile hekimi Dr. Mehmet Nuri Ergil, düşüşte sağlık çalışanlarının görevlerini özverili bir şekilde yürütmelerinin ve insanların da kurallara uymasının etkili olduğunu söyledi. Bu düşüşle insanların rehavete kapılmamasını gerektiğini vurgulayan Ergil, "Kurallara uymaya devam etmemiz gerekiyor.
Mümkün mertebe, ihtiyaç olmadıkça kalabalık ortamlara girmememiz gerekiyor. Kurallara uymak, ekstradan maske, mesafe kuralları, bunlara dikkat etmek vaka sayısındaki azalmada tabii ki etkili oldu. Aşılamalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığının belirlediği takvim çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız randevu alarak aşılarını olabilmekteler. Aşılamada herhangi bir aksaklık yaşamadık" dedi.