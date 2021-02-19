Mardin'de korona tedbirleri sonrası vaka sayısı azalıyor

Aile hekimi Dr. Mehmet Nuri Ergil, düşüşte sağlık çalışanlarının görevlerini özverili bir şekilde yürütmelerinin ve insanların da kurallara uymasının etkili olduğunu söyledi. Bu düşüşle insanların rehavete kapılmamasını gerektiğini vurgulayan Ergil, "Kurallara uymaya devam etmemiz gerekiyor.



