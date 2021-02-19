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  3. 19 Şubat 2021 18:56

Mardin'de korona tedbirleri sonrası vaka sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Mardin, vaka sayısının nüfusa oranla en çok düştüğü ilk 5 il arasında yer aldı.

Mardin'de korona tedbirleri sonrası vaka sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı'nın il bazında açıkladığı haftalık tabloda Mardin, her 100 bin kişide 38,20 kişiyle nüfusa oranla vaka sayısı en çok düşen ilk 5 il arasında yer aldı.

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Mardin'de korona tedbirleri sonrası vaka sayısı azalıyor

Aile hekimi Dr. Mehmet Nuri Ergil, düşüşte sağlık çalışanlarının görevlerini özverili bir şekilde yürütmelerinin ve insanların da kurallara uymasının etkili olduğunu söyledi. Bu düşüşle insanların rehavete kapılmamasını gerektiğini vurgulayan Ergil, "Kurallara uymaya devam etmemiz gerekiyor.

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Mardin'de korona tedbirleri sonrası vaka sayısı azalıyor

Mümkün mertebe, ihtiyaç olmadıkça kalabalık ortamlara girmememiz gerekiyor. Kurallara uymak, ekstradan maske, mesafe kuralları, bunlara dikkat etmek vaka sayısındaki azalmada tabii ki etkili oldu. Aşılamalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığının belirlediği takvim çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız randevu alarak aşılarını olabilmekteler. Aşılamada herhangi bir aksaklık yaşamadık" dedi.

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Mardin'de korona tedbirleri sonrası vaka sayısı azalıyor

'KORONAVİRÜS BİZDEN KAÇIYOR'
Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, vaka sayılarındaki düşüşün, kentin turizmine katkısının olacağını dile getirerek, şunları söyledi:

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