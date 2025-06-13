Mardin'de orman yangını
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA / İHA
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler geniş bir alana yayılarak Şanlı Mahallesi kırsalına doğru ilerledi.
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Yangına, Diyarbakır’dan gelen 2 jandarma yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor.
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Öte yandan, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangını karadan söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler seferber olurken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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