Mardin'de orman yangını

Öte yandan, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangını karadan söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler seferber olurken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.