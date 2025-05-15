Mardin'de sağanak hayatı felç etti
Mardin'in Savur ilçesinde sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu.
Kaynak: DHA
Mardin'in Savur ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.
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Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı. Birçok cadde ve sokak, suyla doldu.
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Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)
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