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Mardin'de sağanak hayatı felç etti

Mardin'in Savur ilçesinde sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kaynak: DHA
Mardin'de sağanak hayatı felç etti - Resim: 1

Mardin'in Savur ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. 

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Mardin'de sağanak hayatı felç etti - Resim: 2

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı. Birçok cadde ve sokak, suyla doldu. 

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Mardin'de sağanak hayatı felç etti - Resim: 3

Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)

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Mardin'de sağanak hayatı felç etti - Resim: 4
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