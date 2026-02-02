Mardin'de yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

İlçeye bağlı kırsal Akyazı Mahallesi’nde bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, dumandan etkilenen H.K. ve eşi A.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.