  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Mardin'de yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Mardin'de yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında H.K. ve eşi A.K. hayatını kaybetti, 2 kişi de dumandan etkilendi.

Kaynak: DHA
Mardin'de yangın faciası: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

İlçeye bağlı kırsal Akyazı Mahallesi’nde bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, dumandan etkilenen H.K. ve eşi A.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

1 / 5
Mardin'de yangın faciası: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Dumandan etkilenen H.K. ve A.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 / 5
Mardin'de yangın faciası: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Çiftin cenazesi incelemenin ardından morga götürülecek.

3 / 5
Mardin'de yangın faciası: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

4 / 5