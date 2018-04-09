Mardin'e turist akını başladı ! Otellerde yer yok

YÜZDE 300 ARTIŞ VAR



Turist sayısında terör saldırılarının yaşandığı döneme göre yüzde 300 artış olduğuna işaret eden Yaman, şöyle konuştu: "Gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz. 6 bin 500 yatak kapasitemizin hepsi dolu. Terör saldırıları dönemlerinde yatırımcı otelleri kapatıyordu. Fakat 2017 yılından itibaren başta Midyat ve Artuklu ilçelerinde yeni oteller açılmaya başladı. İnşallah bu yaz da otel açılmasını bekliyoruz. Her ne kadar 3 kat yükselmişse de bunun 5-10 kat artmasını istiyoruz. Misafirlerimiz otellerde yatak bulamazsa bile vatandaşlarımız evlerini açacaktır. Herkesi masal şehrine bekliyoruz."