Mardinli Marilyn Monroe'ya ''ifşa'' cezası: Cezaevine teslim oldu

‘KÖPEĞİMİ EZEN KİŞİ DEĞİL, BEN CEZAEVİNE GİRİYORUM’

Sanal medya hesabından paylaşılan videoda M.A., "Elazığ Kadın Açık Cezaevi'ne teslim olmak için kapıdayım. Bizim gibiler içeride, kötü insanlar dışarıda. Benim suçum hayvanları korumak. Bu ceza sadece bana değil birçok kedime, köpeğime, çocuklarıma, evlatlarıma, aileme, herkese kesildi. Köpeğimi ezen kişi değil, ben cezaevine giriyorum. Daha önce de girdim, bu sefer uzun olacak. Çocuklarımın gözyaşları, huzurumuzu bozmaları, yanlarına kalmasın. Allah yanlarına bırakmasın. Lütfen bizi unutmayın, bizi yalnız bırakmayın. İş yerim bu arada çalışmayacak. Lütfen ürün alarak destek olun. Bunlar benim çocuklarım, yanımda geldiler. İki gündür ağlıyoruz. Maalesef yakalanma kararımın çıktığını çok geç öğrendik. 100 tane polis aradı, 'Gittin mi' diye. Sanki ben katilim. Ben teslim olacağımı zaten söyledim, bir yere kaçmıyorum. Avukatım da yok. Umarım beni burada yalnız bırakmazsınız" ifadelerini kullandı. (DHA)