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Market önünde silahlı saldırı kamerada

Mersin'de bir kişinin, husumetli olduğu akrabasına tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Market önünde silahlı saldırı kamerada - Resim: 1

Olay, 10 Nisan'da merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için yüzünü kapüşonla gizleyen Z.U., bir marketin önünde arkadaşlarıyla oturan husumetlisi E.U.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. 

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Market önünde silahlı saldırı kamerada - Resim: 2

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi önceki gün Diyarbakır'da gözaltına aldı. 

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Market önünde silahlı saldırı kamerada - Resim: 3

Olayda kullandığı ruhsatsız silahı da ele geçirilen Z.U. emniyete götürüldü. 

Öte yandan saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Market önünde silahlı saldırı kamerada - Resim: 4
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