Market önünde silahlı saldırı kamerada
Mersin'de bir kişinin, husumetli olduğu akrabasına tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 10 Nisan'da merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için yüzünü kapüşonla gizleyen Z.U., bir marketin önünde arkadaşlarıyla oturan husumetlisi E.U.'ya tabancayla ateş edip kaçtı.
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Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi önceki gün Diyarbakır'da gözaltına aldı.
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Olayda kullandığı ruhsatsız silahı da ele geçirilen Z.U. emniyete götürüldü.
Öte yandan saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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