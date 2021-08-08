Market sepetini doldurup kaçtı

"SEPETLE BERABER GİTMİŞ"

İş yerinde yaşanan hırsızlığı anlatan market sahibi ise "Saat 21.30 gibi bir müşterimiz geldi. Bir sepet alarak alışveriş yapıyordu. Kasadan geçmeden çıkıp, gitti. Biz sonradan fark ettik. Kamera kayıtlarından fark ettik, çalmış. Alışveriş yapıyormuş gibi davranıyordu. Sepetle beraber gitmiş. Sepetin içinde de bin liraya yakın bir malzeme vardı. Şüphelendik ama geri gelip ödeyeceğini düşündük. Çıktıktan sonra fark ettik ki kasadan geçmiş" dedi.