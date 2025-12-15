Markete bombalı saldırının altından da ''çocuk'' şüpheliler çıktı!
Diyarbakır'da bir markete patlayıcı madde atarak kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi.
Kaynak: DHA
Olay, 11 Aralık’ta saat 20.00 sıralarında Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi.
Bir markete patlayıcı madde atıldı.
Saldırı sırasında markette bulunan iş yeri sahibi S.D. yara almadan kurtulurken, şüpheli ise kaçtı.
Patlama nedeniyle markette hasar oluştu. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
