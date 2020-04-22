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  3. 22 Nisan 2020 08:50

Marketlerde metrelerce kasa kuyruğu oluştu

İstanbullular 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmaya koştu. Marketlerde yoğunluk oluşurken vatandaşlar metrelerce uzunluktaki kasa kuyruğunda bekledi.

Marketlerde metrelerce kasa kuyruğu oluştu

İstanbullular 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmaya koştu. Marketlerde yoğunluk oluşurken vatandaşlar metrelerce uzunluktaki kasa kuyruğunda bekledi.

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Marketlerde metrelerce kasa kuyruğu oluştu

Kozyatağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki markette yasak öncesi ev ihtiyaçlarını gidermek isteyen İstanbullular, markette yoğunluk oluşturdu. İnsanlar, maske ve eldivenleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde metrelerce uzayan kasa kuyruğunda bekledi.

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Marketlerde metrelerce kasa kuyruğu oluştu

Bahçelievler'de bir kasabın önündeki kuyruk sokağa taştı.

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Marketlerde metrelerce kasa kuyruğu oluştu

Ramazan'ın yaklaşması ve sokağa çıkma yasağının da olması nedeniyle birçok noktada alışverişi hareketliliği yaşanmaya başladı.  Bahçelievler'de bazı market ve kasap önlerinde yoğunluk yaşandığı, uzun kuyrukların olduğu, kuyrukların sokağa taştığı görüldü.

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