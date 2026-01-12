Marketlerde satılan bir temizlik ürünü için yasak kararı! Raflardan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sonucu güvensiz olduğu tespit edilen lavabo açıcı ürününün yasaklanmasına karar verildi.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden insan sağlığını tehdit eden güvensiz ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen bir ürünün daha piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
'Pratix Çzm' markasıyla raflarda yer alan lavabo açıcı güvensiz olduğu tespit edilerek piyasadan toplatılmasına karar verildi.
1 / 2
ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı
MARKA: Pratix Çzm
ÜRÜN TANIMI: Pratix Çzm Lavabo Açar
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneği Ve Dokunsal Tehlike Uyarıları Bulunmadığından Risk Taşımaktadır
2 / 2