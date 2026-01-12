Marketlerde satılan bir temizlik ürünü için yasak kararı! Raflardan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden insan sağlığını tehdit eden güvensiz ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen bir ürünün daha piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.

'Pratix Çzm' markasıyla raflarda yer alan lavabo açıcı güvensiz olduğu tespit edilerek piyasadan toplatılmasına karar verildi.