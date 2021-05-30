Marketlerde yeni düzenleme: Dikkat çeken sigara detayı
Alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi için çalışmalar hız kazandı. İşte market ve AVM'ler için yeni kurallar...
Bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, ilgili milletvekilleri önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı yapacak.
Konu tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Düzenlemenin daha sonra Meclis gündemine taşınması ve AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Hazırlanan ve toplantıda üstünden geçilecek taslakta bulunan bazı düzenlemeler şöyle:
PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK MI?
Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde.
Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor.