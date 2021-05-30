Marketlerde yeni düzenleme: Dikkat çeken sigara detayı

Konu tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Düzenlemenin daha sonra Meclis gündemine taşınması ve AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Hazırlanan ve toplantıda üstünden geçilecek taslakta bulunan bazı düzenlemeler şöyle: