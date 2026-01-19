  1. Anasayfa
Markette ağabey kardeş kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Adana’da bir markette kardeş olduğu öne sürülen iki kişi arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Markette ağabey kardeş kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Olay, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi.

Markette ağabey kardeş kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Kardeş oldukları öne sürülen iki kişi bir markette kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında aile bireyleri tarafları ayırmaya çalıştı. 

Markette ağabey kardeş kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Kavga esnasında marketteki ürünler adeta yer bir oldu. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Markette ağabey kardeş kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4
