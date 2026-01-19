Markette ağabey kardeş kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Adana’da bir markette kardeş olduğu öne sürülen iki kişi arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi.
Kardeş oldukları öne sürülen iki kişi bir markette kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında aile bireyleri tarafları ayırmaya çalıştı.
Kavga esnasında marketteki ürünler adeta yer bir oldu. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
