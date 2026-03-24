Markette dehşet! 19 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü cinayet anı kamerada

21 Mart tarihinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette meydana gelen olayda, market sahibinin oğlu H.K. ile markete müşteri olarak gelen H.Ş. (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., iş yerindeki tabancayla H.Ş.'e ateş ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde H.Ş.'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.