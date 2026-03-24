Markette dehşet! 19 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü cinayet anı kamerada
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir markette yaşanan ve 19 yaşındaki H.Ş.'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kan dondurucu cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü olduğu öğrenilen işletme sahibi oğlunun, genç müşterisini hayattan kopardığı o anlar, izleyenlerin kanını dondurdu.
21 Mart tarihinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette meydana gelen olayda, market sahibinin oğlu H.K. ile markete müşteri olarak gelen H.Ş. (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., iş yerindeki tabancayla H.Ş.'e ateş ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde H.Ş.'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayet şüphelisi H.K. olayda kullandığı tabancayla birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi.
Hayatını kaybeden H.Ş.'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından H.Ş.'in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.