Markette kilosu 50 liraydı... Karpuzun fiyatı düştü

Dört milyon ton üretimi ile Türkiye'nin yüzde 21'lik karpuz ihtiyacını karşılayan Adana'da, geçen hafta 80 bin dekar alanda hasat başladı. Hasadın başlaması ile karpuz fiyatları düşüşe geçti. Büyük şehirlerdeki marketlerde kilosu 50 liradan satılan karpuzlar, marketlerde 15, tarlada ise 5 lira oldu. 550 bin ton rekolte beklenen kentteki karpuzlar, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya'ya da ihraç edilecek.