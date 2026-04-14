Marmara Bölgesi'nin cennetinden müjdeli haber görsel bir şölenle geldi!
Bursa’nın meyve deposu İnegöl, baharın gelişiyle adeta bir yağlı boya tablosuna dönüştü! Uludağ'ın eteklerindeki şeftali, armut ve elma bahçelerinin dronla çekilen büyüleyici görüntüleri hayran bırakırken, üreticiden de sevindiren haber geldi.
Kaynak: DHA
Bursa Ovası'nda ilkbaharın gelişi ile doğa canlandı, meyve ağaçları çiçek açtı. Beyaz ve yeşilin tonlarına bürünen Uludağ'ın eteklerindeki meyve bahçeleri dronla görüntülenirken; zirai don olmadığı için rahat nefes alan çiftçi, ilaçlama çalışmalarına başladı.
İnegöl ilçesi, ilkbaharın gelmesi ile beyaz ve yeşilin tonlarına büründü.
Uludağ’ın eteklerinde yer alan Çeltikçi ve Deydinler mahallelerindeki görüntüler, yağlı boya peyzaj tablosunu aratmazken, Türkiye'nin önemli meyve ihracat merkezlerinden biri olan İnegöl'de ilkbaharın gelişi ile hummalı çalışma başladı.
Şeftali ve armut ağaçları başta olmak üzere meyve ağaçlarında rekoltenin düşmemesi için ilaçlama çalışması yapıldı.
