  4. Marmara coştu, dev dalgalar kara ile denizi birleştirdi!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağışın etkisiyle kıyaya vuran dev dalgalar sahil şeridini aştı. Kara ile deniz birleşirken, o anlar dron ile görüntülendi.

Kaynak: DHA/İHA
Marmara coştu, dev dalgalar kara ile denizi birleştirdi! - Resim: 1

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli fırtına ve yoğun gelgit nedeniyle deniz seviyesi yükseldi. 

Marmara coştu, dev dalgalar kara ile denizi birleştirdi! - Resim: 2

Kıyıya vuran dev dalgalar sahil şeridini aşarak yolu kapladı, bazı bölgelerde su seviyesi kaldırım ve iş yerlerinin önüne kadar ulaştı.

Marmara coştu, dev dalgalar kara ile denizi birleştirdi! - Resim: 3

Yayalar yürüyüş yoluna yaklaşamazken, araçlar kontrollü ilerledi. 

Marmara coştu, dev dalgalar kara ile denizi birleştirdi! - Resim: 4

Sahilde denizle karanın birleştiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

