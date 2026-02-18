Marmara coştu, dev dalgalar kara ile denizi birleştirdi!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağışın etkisiyle kıyaya vuran dev dalgalar sahil şeridini aştı. Kara ile deniz birleşirken, o anlar dron ile görüntülendi.
Kaynak: DHA/İHA
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli fırtına ve yoğun gelgit nedeniyle deniz seviyesi yükseldi.
Kıyıya vuran dev dalgalar sahil şeridini aşarak yolu kapladı, bazı bölgelerde su seviyesi kaldırım ve iş yerlerinin önüne kadar ulaştı.
Yayalar yürüyüş yoluna yaklaşamazken, araçlar kontrollü ilerledi.
Sahilde denizle karanın birleştiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
