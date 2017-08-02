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  3. 02 Ağustos 2017 12:57

Marmara Denizi kıyıları çamurlu suyla kaplandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde bölgede etkili olan sağanak yağış ve selin ardından Marmara Denizi kıyıları çamurlu suyla kaplandı.

Marmara Denizi kıyıları çamurlu suyla kaplandı

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Marmara Denizi kıyıları çamurlu suyla kaplandı

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Marmara Denizi kıyıları çamurlu suyla kaplandı

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Marmara Denizi kıyıları çamurlu suyla kaplandı

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