  4. Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da denizin yaklaşık 7 metre çekilmesiyle, halk arasında ''Kral Yolu'' olarak bilinen kayalıklar gün yüzüne çıktı. 

Kaynak: İHA
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde her yıl heyecanla beklenen doğa olayı bu yıl da Altınova Mahallesi sahillerinde gerçekleşti. Marmara Denizi’nin kıyı şeridinden yaklaşık 7 metre çekilmesi, normalde su altında gizli kalan ve halk arasında 'Kral Yolu' olarak anılan kayalık yapıyı tamamen ortaya çıkardı.

Uzmanlar, bölgedeki bu belirgin çekilmenin herhangi bir deprem belirtisi olmadığını, her yıl bu mevsimlerde kuzeyli rüzgarların (poyraz) ve gelgit (med-cezir) etkisinin birleşmesiyle meydana geldiğini belirtiyor. 

Denizin geri çekilmesiyle oluşan sığ bölgeler, martılar için adeta bir açık büfeye dönüştü; onlarca martı kayalıklar arasında mahsur kalan balıkları avlamak için bölgeye akın etti.

Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşların ilgiyle izlediği manzara, dron kamerasıyla havadan kaydedildi. 

