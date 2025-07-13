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Marmara Denizi'nde arabalı feribotta yangın paniği

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında seyir halinde olan feribotta yangın çıktı. Feribotta 7 mürettebat, 200 yolcu ve 70 araç olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Marmara Denizi'nde arabalı feribotta yangın paniği - Resim: 1

Tekirdağ-Marmara-Erdek seferini yapan Yavuz Naz isimli feribot, iddiaya göre Avşa Adası’ndan ayrıldıktan yaklaşık 20 dakika sonra makine dairesinden koku ve duman yükseldi.

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Marmara Denizi'nde arabalı feribotta yangın paniği - Resim: 2

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Marmara Denizi açıklarında demirleyen feribotta tehlikeli bir durumun olmadığını ve müdahale için, Bursa ve İstanbul’dan Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini söyledi. (DHA)

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Marmara Denizi'nde arabalı feribotta yangın paniği - Resim: 3
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Marmara Denizi'nde arabalı feribotta yangın paniği - Resim: 4
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