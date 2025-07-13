Marmara Denizi'nde arabalı feribotta yangın paniği

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Marmara Denizi açıklarında demirleyen feribotta tehlikeli bir durumun olmadığını ve müdahale için, Bursa ve İstanbul’dan Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini söyledi. (DHA)