Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sahilinde balıkçıların bulduğu dalgıç kıyafetli cesedin, geçen yıl aralık ayında İstanbul’da hakkında kayıp başvurusu yapılan bir Romanya vatandaşına ait olduğu belirlendi.
Kaynak: DHA / İHA
Kocaeli'nin Başiskele Sahili’nin Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında, 24 Ocak’ta tekne ile denize açılan balıkçılar su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli kişiyi görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deniz polisleri tarafından sudan çıkarılan ve bota alınan kişinin erek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Kıyıya getirilen ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
