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Marmara Denizi'nde gemiden düşen gemici kayboldu

Marmara Denizinin Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesi açıklarında Liberya bandıralı gemiden düşen Hindistan uyruklu personel kayboldu

Kaynak: DHA
Marmara Denizi'nde gemiden düşen gemici kayboldu - Resim: 1

Marmara Denizinin Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesi açıklarında Liberya bandıralı gemiden düşen Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind (22), kayboldu. Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti'ne bağlı 3 botla Govind'i arama çalışması başlatıldı.

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Marmara Denizi'nde gemiden düşen gemici kayboldu - Resim: 2

Olay akşam saatlerinde Şarköy açıklarında meydana geldi. Bölgede 6 numaralı demirleme sahasında bulunan Liberya bayraklı geminin kaptanı Rui Fu Sheng, Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bölge Liman Başkanlığı'na gemide görevli personel Ganesh Govind'in kaybolduğu ihbarında bulundu.

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Marmara Denizi'nde gemiden düşen gemici kayboldu - Resim: 3

İhbar üzerine hareket geçen ekipler kaptanın ifadesine başvurdu. Gemi kaptanı Sheng, en son sabah saat 10.40'da gördüğü Govind'in saat 19.15 sıralarında gemide olmadığını fark ettiklerini anlattı.

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Marmara Denizi'nde gemiden düşen gemici kayboldu - Resim: 4

Ekipler, gemiden düştüğü şüphesi üzerinde durulan Govind'i arama çalışması başlattı. 

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