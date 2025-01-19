Marmara Denizi'nde köpekbalığı paniği! Sahilde gören gözlerine inanamadı
Marmara Denizi'ne sahili bulunan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahile ölü köpek balığı vurdu.
Kaynak: DHA
Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, ölü bir köpek balığı görünce durumu yetkililere bildirdi.
1 / 5
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri bölgeye gelerek balık üzerinde inceleme yaptı.
2 / 5
2 metre 66 santim uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığı, belediye ekipleri tarafından sahilden alınarak başka bir alana gömüldü. (DHA)
3 / 5
4 / 5