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  4. Marmara Denizi'nde köpekbalığı paniği! Sahilde gören gözlerine inanamadı

Marmara Denizi'nde köpekbalığı paniği! Sahilde gören gözlerine inanamadı

Marmara Denizi'ne sahili bulunan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahile ölü köpek balığı vurdu.

Kaynak: DHA
Marmara Denizi'nde köpekbalığı paniği! Sahilde gören gözlerine inanamadı - Resim: 1

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, ölü bir köpek balığı görünce durumu yetkililere bildirdi.

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Marmara Denizi'nde köpekbalığı paniği! Sahilde gören gözlerine inanamadı - Resim: 2

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri bölgeye gelerek balık üzerinde inceleme yaptı.

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Marmara Denizi'nde köpekbalığı paniği! Sahilde gören gözlerine inanamadı - Resim: 3

2 metre 66 santim uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığı, belediye ekipleri tarafından sahilden alınarak başka bir alana gömüldü. (DHA)

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Marmara Denizi'nde köpekbalığı paniği! Sahilde gören gözlerine inanamadı - Resim: 4
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