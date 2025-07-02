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Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Bir facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Silivri açıklarında 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri sırasında, töreni takip eden gazetecilerin bulunduğu tekne yan yattı. Kazada gazeteciler faciadan döndü.

Kaynak: İHA
Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Bir facianın eşiğinden dönüldü - Resim: 1

Silivri’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Silivri Limanı’nda resmi tören düzenlendi.

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Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Bir facianın eşiğinden dönüldü - Resim: 2

Töreni denizden takip eden basın mensupları, ayarlanan tekneye bindi. 

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Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Bir facianın eşiğinden dönüldü - Resim: 3

Gazetecileri taşıyan tekne, bir süre açıldıktan sonra iddiaya göre aşırı hız nedeniyle yan yattı.

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Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Bir facianın eşiğinden dönüldü - Resim: 4

 Tekne batmadan ve kimse yaralanmandan olay atlatıldı. Gazetecilerin paniğe kapıldığı ve kaptana yavaşlaması yönündeki uyarıları kameraya yansıdı.

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