Marmara Denizi'nde panik yaratan görüntü: 10 metre çekildi

Marmara Denizi'ne kıyısı olan Yalova'nın sahillerinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi. Panik yaratan deniz suyu çekilmesi özellikle kent merkezi ve Çiftlikköy ilçesi sahillerinden gözlemlendi. Deniz suyunun çekilmesiyle iskelelerdeki su seviyesi düştü. Öte yandan deniz üzerinde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak adacıklar oluştu.