Marmara Denizi'nde renk değişimi: Sahil kesimi turuncuya büründü
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında her yıl bahar aylarında görülen doğa olayı yeniden tekrarladı. Deniz suyu sıcaklığının artmasıyla yaşanan "alg patlaması" sonucu deniz turuncu renge büründü.
Kaynak: DHA
Bölgede önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması sonucu alg patlaması yaşandı. Denizin rengi bazı kesimlerde turuncu renge döndü.
Uzmanlar, alg patlamasının mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti.
Süleymanpaşa sahilinde yürüyüş yapan Orhan Çebi, “Bu renk değişimi her sene bu mevsimlerde oluyor. Bu da açıklamalara göre planktonlarından oluşan bir renk değişimi, iki, üç gün belirli kısımlarda oluyor sonra kayboluyor” dedi. (DHA)
