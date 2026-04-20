  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
Marmara Denizi'nde renk değişimi: Sahil kesimi turuncuya büründü

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında her yıl bahar aylarında görülen doğa olayı yeniden tekrarladı. Deniz suyu sıcaklığının artmasıyla yaşanan "alg patlaması" sonucu deniz turuncu renge büründü.

Kaynak: DHA
Marmara Denizi'nde renk değişimi: Sahil kesimi turuncuya büründü - Resim: 1

Bölgede önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması sonucu alg patlaması yaşandı. Denizin rengi bazı kesimlerde turuncu renge döndü. 

1 / 8
Marmara Denizi'nde renk değişimi: Sahil kesimi turuncuya büründü - Resim: 2

Uzmanlar, alg patlamasının mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti. 

2 / 8
Marmara Denizi'nde renk değişimi: Sahil kesimi turuncuya büründü - Resim: 3

Süleymanpaşa sahilinde yürüyüş yapan Orhan Çebi, “Bu renk değişimi her sene bu mevsimlerde oluyor. Bu da açıklamalara göre planktonlarından oluşan bir renk değişimi, iki, üç gün belirli kısımlarda oluyor sonra kayboluyor” dedi. (DHA)

3 / 8
Marmara Denizi'nde renk değişimi: Sahil kesimi turuncuya büründü - Resim: 4
4 / 8