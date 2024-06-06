  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı

Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı

Silivri açıklarında avlanan balıkçılar normalinden çok daha büyük boyutlarda iki Fener Balığı yakaladı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirilen balıklar görenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: İHA
Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı - Resim: 1
1 / 7
Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı - Resim: 2

Marmara Denizi Silivri açıklarında balıkçıları tarafından normalinden 25 ile 30 kat daha büyük 2 dev Fener Balığı yakalandı. Yakalanan balıklar Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirildi. 

2 / 7
Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı - Resim: 3

Müze kurucusu Kenan Balcı tarafından tezgaha konulan 2 dev balığın yanına bırakılan normal boyuttaki başka bir Fener Balığı da balıkların büyüklüğü gözler önüne serdi. 

3 / 7
Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı - Resim: 4

Fener Balıklarının ilginç avlanma yöntemi hakkında bilgiler veren Balcı, birkaç gün sonra balıkların etinin satılacağını iskeletinin ise mumyalanmış balık müzesinde ücretsiz sergileneceğini söyledi.

4 / 7