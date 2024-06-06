Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı
Silivri açıklarında avlanan balıkçılar normalinden çok daha büyük boyutlarda iki Fener Balığı yakaladı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirilen balıklar görenleri hayrete düşürdü.
Kaynak: İHA
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Marmara Denizi Silivri açıklarında balıkçıları tarafından normalinden 25 ile 30 kat daha büyük 2 dev Fener Balığı yakalandı. Yakalanan balıklar Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirildi.
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Müze kurucusu Kenan Balcı tarafından tezgaha konulan 2 dev balığın yanına bırakılan normal boyuttaki başka bir Fener Balığı da balıkların büyüklüğü gözler önüne serdi.
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Fener Balıklarının ilginç avlanma yöntemi hakkında bilgiler veren Balcı, birkaç gün sonra balıkların etinin satılacağını iskeletinin ise mumyalanmış balık müzesinde ücretsiz sergileneceğini söyledi.
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