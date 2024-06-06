Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı

Marmara Denizi Silivri açıklarında balıkçıları tarafından normalinden 25 ile 30 kat daha büyük 2 dev Fener Balığı yakalandı. Yakalanan balıklar Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirildi.