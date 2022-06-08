Marmara Denizi'nden dev bir hayalet ağı çıktı

“4 MİLYON 700 BİN METREKARE ALANI TARADIK”

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Hayalet ağı, balıkçıların bilerek ve bilmeyerek veyahut da bizim sahil güvenlik deniz polisimizin denetimi esnasında bırakıp kaçtıkları ağlar. Biz bu ağları denizaltını gösteren robotlar, bölgede avcılık yapan balıkçıları da yaptığımız anketlerde gördük. Çünkü onlar yukarıyı ne kadar biliyorlarsa inanın aşağıyı da o kadar iyi biliyorlar. Onlardan gelen anket sonuçlarıyla beraber derleyip toparlayıp yerlerini belirliyoruz. 2014 yılında başladık projeye çünkü aşağıda bu ağlar, ağlanmaya devam ediyor. Deniz tabanındaki biyoçeşitliliğini tehdit ediyor. Yapısı bakımından da zarar verebiliyor, Yüzlerce yıl orada bozulmadan kalıyorlar. Bunu engellemek amacıyla başlattığımız projede, yaklaşık 4 milyon 700 bin metrekare alanı taradık, 290 bin metrekare ağı çıkarttık. Bu kirliliğe de sebep oluyor. Geçen sene denizlerin ağlardan temizlenmesi, Müsilaj Eylem Planının içerisinde de vardı. Denizlerin ağlardan temizlenmesi projesi çerçevesinde faaliyetimiz eylem planına da girmişti. Bu şekilde çalışmalarımız sürecek” dedi.