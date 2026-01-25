Marmara Denizi'ne düşen THY uçağının enkazından yeni parçalar bulundu
Bundan tam 51 yıl önce 1975 yılında mürettebatı da dahil 42 kişiyle birlikte Marmara Denizi'ne düşen ve enkazı yarım asırdır bulunamayan Türk Hava Yolları'na ait uçağı arama çalışmalarında sonar taramasında bu kez de uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen parçalar bulundu.
30 Ocak 1975'te Türk Hava Yolları'na ait Fokker F28-1000 Fellowship tipi Bursa uçağı, Marmara Denizi'ne düşerek 42 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.Bu acı olayın perde arkası ise yıllar geçmesine rağmen hala tam olarak açıklığa kavuşmuş değil. 50 yıldır enkazı bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli uçağın enkazını bulma çalışmaları devam ediyor.
Sosyal medya ünlüsü Nedim Kuru ve ekibi Marmara Denizi Büyükçekmece ve Ambarlı çevresinde yaptığı çalışmalarda su altı dronu ile yaptığı dalışta daha önce uçağın burun kısmına benzeyen bir parça tespit etmişti.
Kuru ve ekibinin 4'üncü kez yaptığı arama tarama faaliyetlerinde söz konusu yerde uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen yamulmuş halde parçalar tespit etti.
Öte yandan Nedim Kuru, Marmara Denizi’nin içine bir anıt mezar yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu.