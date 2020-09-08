  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Eylül 2020 16:10

Marmara Gölü'nde su seviyesi 1,5'e kadar düştü

Manisa'nın Salihli ile Gölmarmara ilçeleri arasındaki Marmara Gölü'nde doluluk oranı, sulama ve yaz döneminden dolayı yüzde 1,5 seviyesine kadar geriledi.

Marmara Gölü'nde su seviyesi 1,5'e kadar düştü

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945 yılında setlerle oluşturulan suni depolama gölü Marmara Gölü, zamanla 320 milyon metreküp kapasiteye ulaştı.

1/ 10
Marmara Gölü'nde su seviyesi 1,5'e kadar düştü

Yılda ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren Marmara Gölü'nde su seviyesi, yaz döneminde önemli ölçüde azaldı. Halen 20 milyon metreküp suyun kaldığı tahmin edilen gölde, derinlik ise yer yer 50 santimetreye kadar düştü.

2/ 10
Marmara Gölü'nde su seviyesi 1,5'e kadar düştü

Tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan ve bu özelliğinden dolayı da 2017 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen Marmara Gölü'nde su oranının gerilemesi, bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayan mahalle sakinlerini de olumsuz etkiledi.

3/ 10
Marmara Gölü'nde su seviyesi 1,5'e kadar düştü

Gölmarmara Balıkçılık Kooperatifi Başkanı İsmail Yassı, gölden balık tutarak geçinen kayıtlı 160 aile bulunduğunu belirtti.

Gölde su azaldığı için balık üretiminin düştüğünü dile getiren Yassı, "Buradaki bütün civar köyler balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Şu anda son bir kaç yıldır gölümüzde kuraklık var. Bundan dolayı balıkçılıkla geçinenler sıkıntı yaşıyorlar. Gölde su olmadığından dolayı geçen yıl üretim çok düşüktü. Bir yıl boyunca buradan 15 ton sazan balığı çıktı. Önceki yıllarda gölden 100 tona yakın balık çıkıyordu" diye konuştu.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM