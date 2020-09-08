Marmara Gölü'nde su seviyesi 1,5'e kadar düştü

Gölmarmara Balıkçılık Kooperatifi Başkanı İsmail Yassı, gölden balık tutarak geçinen kayıtlı 160 aile bulunduğunu belirtti.



Gölde su azaldığı için balık üretiminin düştüğünü dile getiren Yassı, "Buradaki bütün civar köyler balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Şu anda son bir kaç yıldır gölümüzde kuraklık var. Bundan dolayı balıkçılıkla geçinenler sıkıntı yaşıyorlar. Gölde su olmadığından dolayı geçen yıl üretim çok düşüktü. Bir yıl boyunca buradan 15 ton sazan balığı çıktı. Önceki yıllarda gölden 100 tona yakın balık çıkıyordu" diye konuştu.