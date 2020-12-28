Marmara Gölü'ne hafriyat döktüler!

Bölge halkından Lütfi Şener, geçim kaynakları gölün kirletilmesine tepki gösterirken, "Buraya hafriyat ve moloz dökenler yanlış yapıyor. Doğayı, kendi ellerimizle katlediyoruz. Bu bizim geleceğimiz. Göl olmazsa, bizler de olmayız. Çocuklarımıza, miras bırakacağımız gölü ve doğayı korumalıyız. Bu gölden 7 mahalle, geçimini sağlıyordu. Bir zamanlar kuş cennetiydi; şimdi ise perişan oldu" diye konuştu.