  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Marmara'da alarm! Uydu görüntüsü ortaya çıktı

Marmara'da alarm! Uydu görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında müsilajın boyutunun Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koyuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında müsilajın boyutunun Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koyuyor.

1 / 21

Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen müsilaj, Mudanya açıklarında halka oluşturduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor.

2 / 21
3 / 21
4 / 21