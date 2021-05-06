Marmara'da alarm! Uydu görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında müsilajın boyutunun Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koyuyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında müsilajın boyutunun Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koyuyor.
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Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen müsilaj, Mudanya açıklarında halka oluşturduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor.
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