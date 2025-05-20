Marmara'da beklenen büyük depremin olası etkileri harita üstünde gözler önüne serildi

Yazılımın hesaplama yaparken, faya uzaklık, zemin durumu ve geliştirdikleri formülü kullandıklarını söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, “En önemli parametrelerin başında, faya uzaklık var. Bu faya uzaklık hesaplanıyor, onun yanı sıra bir de zemin durumu; zemin durumunu veren jeofizik parametreler var. Bu jeofizik parametrelerden yola çıkarak seçtiğiniz yerdeki zemin bilgisini de alıyor. Faya uzaklık, zemin bilgisi ve bir formülasyon var Bu formülasyonla bu veriler yerine konuyor. Bilgileri alıp yazılım hesaplamayı gerçekleştiriyor ve karşımıza hangi zeminin meydana gelecek depremden ne kadar zarar alacağını tahmin ediyor” ifadelerini kullandı.

Yazılımın fay hatlarını analiz etmesinin zaman aldığını bu sebeple gerekli çalışmaları tamamladıklarında tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde uygulamaya entegre edileceğini söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, “Uygulama arka planda çok büyük veri kullanıyor. Bu nedenle hesaplama sırasında zaman geçiyor. Biz burada deprembis uygulamasında yoğun şekilde kullanım olduğunda, bir tıkanıklık meydana gelebileceği için biz bu hesaplama işlerini ayrıca kendimiz gerçekleştirip, hesaplanmış görüntüleri deprembis uygulamasına entegre edeceğiz. Kısa bir süre sonra da fayların deprembis uygulamasına entegre edilmiş halini vatandaşlarımız sayfadan görmeye başlayacaklar” dedi.