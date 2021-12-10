Marmara'da denizanası istilası
Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında denizanası istilası yaşandı.
Zaman zaman Marmara Denizi'nin çevresindeki illerin açıklarında kendini gösteren denizanaları, bu kez Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında kendini gösterdi.
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Deniz yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye başlamasıyla kıyıya doğru sürüklendi.
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Kıyıda biriken denizanaları vatandaşlar arasında da merak konusu oldu.
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Uzmanlar, son yüzyılda iklim değişikliğine bağlı olarak daha ılıman kış ve sonrasında daha sıcak yaz mevsimi yaşanmasının etkisiyle su sıcaklıklarının da artış gösterdiğine dikkat çekiyor.
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