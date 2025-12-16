  1. Anasayfa
  4. Marmara'da korkutan manzara: Deniz 20 metre çekildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Ortaya çıkan manzara bölge sakinlerini tedirgin etti.

Kaynak: DHA
Marmara'da korkutan manzara: Deniz 20 metre çekildi - Resim: 1

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi sahilinde Marmara Denizi, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Suyun çekildiği alanlarda kum adacıkları oluşurken, bazı teknelerin sığlaşan bölgelerde karaya oturduğu görüldü. 

Marmara'da korkutan manzara: Deniz 20 metre çekildi - Resim: 2

Kıyı boyunca oluşan manzara, vatandaşların endişelenmesine neden oldu. Bazı vatandaşlar yaşanan durumun nedenini merak ettiklerini aktardı.

Marmara'da korkutan manzara: Deniz 20 metre çekildi - Resim: 3

Bölgede 15 yıldır oturduğunu söyleyen Sezer Akça, “En son 3 yıl önce denizin bu şekilde çekildiğine şahit olmuştum. O dönemde de yaklaşık bu kadar geri çekilmişti. Bir hafta öncesine kadar deniz normal seviyesindeydi. Çekilme çok kısa sürede meydana geldi” dedi. (DHA)

Marmara'da korkutan manzara: Deniz 20 metre çekildi - Resim: 4
