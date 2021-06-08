Marmara'da müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle temizleniyor
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasını temizlemek için çalışma başlatıldı. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'de toplanan salyalar arıtma tesisine götürüldü.
Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları seferberlik ilan edildi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplandı.
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Tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, arıtma tesislerine götürüldü.
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BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz'' dedi.
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