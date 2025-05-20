Marmara'daki fay hatları incelendi: İstanbul için ezber bozan tespit

‘BİLGİ AÇLIĞINI GİDERMEK İÇİN YENİ ÖZELLİĞE İHTİYAÇ DUYDUK’

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, depremin bir diğer boyutunun da beklenen depremler meydana geldiğinde en çok hangi bölgelerin etkileneceğin merakı olduğunu belirterek, “Bununla ilgili de televizyonlarda sürekli il, ilçe isimleri, mahalle isimleri verilerek açıklamalar yapılıyor ama biz bunu doğru bulmuyoruz. Çünkü bir mahallede, ilçede belli bir alan, çok zayıf zemin olabilirken; bazı alanlar çok güçlü zemin olabilir. Orada depremin hasarı düşük olabilir. Biz de vatandaşımızın bilgi açlığını gidermek için ‘deprembis.com.tr’ye ilave bir özellik daha getirme ihtiyacı duyduk. Burada bir fayın meydana getirebileceği en büyük deprem hesaplanabiliyor. Bunun üzerine vatandaşlarımız ekranda ilgilendikleri fayı tıkladıklarında arka plandan zeminle ilgili bilgiler çekilip yine fayın üretebileceği deprem bilgileri çekilip, literatürde var olan en büyük deprem ivmesini hesaplattırıp hangi noktada meydana gelen deprem ağır hasara neden olur, nerelerde daha hafif hasara neden olur, bunun hesabını uygulamaya yerleştirmek üzere bir yazılım geliştirdik. Vatandaşlarımız, ‘deprembis.com.tr’ üzerinden faya tıkladıklarında kendi alanlarında hafif hasar mı olur, ağır hasar mı olur; depremi şiddetli mi hissederler, yoksa az mı hissederler bunu görebilecekler” diye konuştu.