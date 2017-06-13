Marmara'daki renk değişikliği tehlikeli mi?
17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde son günlerde yaşanan renk değişiminin doğa olayı olduğunu ve hiçbir tehlike oluşturmadığını açıkladı.
Prof.Dr. Sarı bu değişimle önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde avlanan hamsi, lüfer ve sardalya da artış olacağını söyledi.
Marmara Denizi'nde son günlerde gözlenen renk değişiminin nedeni ne? Bu durum bir tehlike oluşturuyor mu? 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Sarı, yaşanan bu renk değişiminin nedenini açıkladı ve bu sorulara yanıt verdi.
Sarı, şunları söyledi: "Yaklaşık on gün önce Sahra Çölü'nden gelen tozların Karadeniz Bölgesi'ne taşınmış olması ve gündüz vakti yağmurların yağıyor olması renk değişiminin en önemli nedeni. Çünkü sahradan taşınan tozlar bir demir deposu gibi denizlerin gübrelenmesi gibi bir fonksiyon üstleniyor."
"Özelikle gündüz yağan yağmurlarla birlikte biyolojik olarak elde edilebilen demir deniz suyuna karıştığında, 'Emilianahuxley' dediğimiz fitoplankton bolca çoğalmaya başlıyor, denizin rengini değiştirmiş oluyor. Denizdeki verimliliği de değiştirmiş oluyor. Şu anda gördüğümüz renk değişimi aslında bir fitoplankton patlaması sonucu oluştu. Bu mevsimde aslında biz bunu beklemeyiz. Çünkü daha çok Mart ve Nisan ayı başında böyle alg patlamalarının olması beklenen bir durumdur."