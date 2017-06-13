Marmara'daki renk değişikliği tehlikeli mi?

"Özelikle gündüz yağan yağmurlarla birlikte biyolojik olarak elde edilebilen demir deniz suyuna karıştığında, 'Emilianahuxley' dediğimiz fitoplankton bolca çoğalmaya başlıyor, denizin rengini değiştirmiş oluyor. Denizdeki verimliliği de değiştirmiş oluyor. Şu anda gördüğümüz renk değişimi aslında bir fitoplankton patlaması sonucu oluştu. Bu mevsimde aslında biz bunu beklemeyiz. Çünkü daha çok Mart ve Nisan ayı başında böyle alg patlamalarının olması beklenen bir durumdur."

